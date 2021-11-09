Более 10 млн человек проехали бесплатно по коммерческим маршрутам в Подмосковье за 3 месяца

Пилотный проект по перевозу льготников по коммерческим маршрутам стартовал в Подмосковье 1 августа. За это время бесплатным проездом воспользовались 10,6 миллиона человек. Об этом сообщили на круглом столе в Люберцах, который провел комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

«О такой мере поддержки попросили жители области, и партия „Единая Россия“ включила их пожелания в свою предвыборную кампанию. Когда практика будет распространена на весь регион, на льготу смогут рассчитывать около 3,5 миллиона человек. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей. На эти цели в проекте бюджета запланировано около трех миллиардов рублей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пилотном проекте по предоставлению льготного проезда на коммерческих маршрутах приняли участие 36 перевозчиков из пяти округов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев. Это Люберцы, Одинцово, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский округ — всего 143 маршрута.

«Такая мера поддержки существенна для граждан льготных категорий. Ежедневный пассажиропоток на пилотных маршрутах вырос в среднем на 45% — с 69 тысяч до 125 тысяч человек. То есть люди больше не ждут льготные автобусы, а ездят на любых подходящих, тем самым экономят свое время», — отметил Олег Гаджиев.

Всего с 1 августа по 8 ноября по пилотным маршрутам проехали 10,6 миллиона человек, среди которых 2,7 миллиона льготников, миллион пассажиров с картой «Стрелка» и 225 тысяч школьников.

Коммерческим перевозчикам субсидируют затраты на перевозки из регионального бюджета в полном объеме, сообщил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виталий Фролов.

«По результатам пилотного проекта в плюсе и жители, и администрации городских округов, и сами перевозчики», — отметил Фролов.

Поскольку проект показал себя с хорошей стороны, с 1 января 2022 года такая практика будет распространена на весь регион — это 2075 маршрутов, подытожил Олег Гаджиев.