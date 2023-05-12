Подмосковье 12 мая 2023, 14:38 Более 10 миллионов тонн мусора направили на вторичную переработку в Подмосковье с 2019 года Министерство ЖКХ МО

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В Подмосковье реализуется масштабная реформа по обращению с ТКО по нацпроекту «Экология». С 2019 года в Московской области на вторичную переработку было направлено более десяти миллионов тонн мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

«Московская область, безусловно, является лидером в Российской Федерации по системе раздельного сбора отходов. Мы два года подряд занимаем первые места по оценке федерального правительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отходы сортируют на 11 высокотехнологичных КПО. Примерно 50% мусора оттуда направляется на вторичную переработку. С 2019 года комплексы по переработке отходов отходов направили на вторичную переработку около двух миллионов тонн бумаги и картона, почти миллион тонн металла, 1,5 миллиона тонн пластика, более 1,4 миллиона тонн стекла и около 3,8 миллиона тонн органических отходов.

Министр также подчеркнул, что за пять лет в регионе удалось уменьшить захоронения отходов. С актуальной информацией о раздельном сборе ТКО жители Подмосковья могут ознакомиться на сайте «Двабака.рф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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