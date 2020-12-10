Более 10 миллионов тюльпанов вырастят за год в новом тепличном комплексе в Раменском

Тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады открыли в Раменском городском округе. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, рассады цветов и овощей, а также посадочного материала введен в строй в Раменском. Теплицу построила компания „ЦветКом“. Мощность проекта составляет более десяти миллионов штук рассады цветочных культур в год», — сказал Воскресенский.

«ЦветКом», лидер российского рынка по производству цветов и садовых растений, завершил строительство теплиц на площади 0,8 гектара. Продолжаются работы по возведению теплиц на площади 1,5 гектара. В проект инвестировали 100 миллионов рублей.

Источник фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

В процессе производства используются посадочные и сборочно-фасовочные линии, системы гидропонной выгонки тюльпанов, холодильное оборудование и специализированный транспорт. Большинство операций в теплице автоматизировано. Это положительно скажется на качестве, стандартизирует продукцию и снизит затраты на ее производство.

«Компания не планирует прекращать развитие питомника и в настоящий момент также рассматривает вопрос расширения площади питомника на 150 гектаров в целях выращивания луковиц тюльпанов», — подчеркнул и. о. главы Минсельхоза Подмосковья.

По его словам, «ЦветКом» предоставил 25 постоянных новых рабочих мест, а во время сезонных работ дополнительно на работу планируется принимать еще 150 человек.

Воскресенский напомнил, что в Московской области работает порядка десяти крупных цветочных теплиц. Их общая производственная площадь составляет более 35 гектаров.