Подмосковье 22 ноября 2023, 15:54 Более 10 миллионов банок и бутылок приняли фандоматы в Подмосковье за 2 года Пресс-служба «РТ-Инвест»

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За два года работы экопункты «РТ-Инвест» собрали более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Сегодня в Подмосковье действует 567 таких аппаратов в 38 округах.

Пресс-служба «РТ-Инвест»

Общий вес сданной за два года тары составил 260 тысяч килограммов. Собрано 7,3 миллиона пластиковых бутылок и 2,9 миллиона алюминиевых банок. Вторсырье используют для производства новых товаров.

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Лидером по количеству сданной тары стала Балашиха — около миллиона единиц весом 25 тысяч килограммов. Далее идут Подольск, Красногорск, Королев и Люберцы.

Более 70 тысяч жителей Подмосковья подключились к системе лояльности «РТ-Инвест». За сданную тару они получают баллы, на которые можно купить товары или перевести в благотворительные фонды.

Экопункты — разработка компании «РТ-Инвест». Производство аппаратов локализовано на 80% и находится в Климовске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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