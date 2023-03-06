Подмосковье 06 марта 2023, 17:36 Более 10 медицинских учреждений капитально отремонтируют в Химках в этом году

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В Химках в этом году планируют привести в порядок 11 медицинских учреждений округа. Капремонт проведут при поддержке регионального министерства здравоохранения и губернатора Московской области Андрей Воробьева.

«Роддом планируется вводить в ремонт в четвертом квартале 2023 года. Сейчас идет ремонт детской поликлиники № 3», — сообщил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

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Также в начале этого года закончился ремонт в поликлинике № 2. В этом медучреждении собрали всех узких специалистов, чтобы ускорить постановку диагнозов.

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Детская поликлиника № 5 вошла в программу подмосковного минздрава «Поликлиника: перезагрузка». Проект направлен на создание комфортных условий для пациентов и медиков.

В прошлом году Химкинская больница получила 105 единиц нового оборудования стоимостью 178 миллионов рублей.

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