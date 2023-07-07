Подмосковье 07 июля 2023, 03:40 Более 10 машин для тушения лесных пожаров закупят в Подмосковье в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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Рослесхоз провел совещание в Подольском лесничестве. На встрече обсудили готовность Подмосковья к пожароопасному периоду, а также проведение мероприятий по обработке лесов от вредителей. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников заявил, что основная причина возгораний в Московской области — это человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. На этом фоне в Подмосковье будут продолжать патрулировать леса и проводить работу по информированию жителей о правилах пожарной безопасности.

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Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, отметил, что на дежурство и ликвидацию пожаров ежедневного выходит более 400 единиц лесопожарной спецтехники. В этом году по нацпроекту «Экология» закупят еще 13 машин.

Правительство Подмосковья также принимает оперативные решения по ликвидации вредителей в лесах. Для локализации очагов вредных организмов проводилась наземная обработка биологическим препаратом в технике «сухого тумана».

«Работы проведены на площади свыше десяти тысяч гектаров. Эффективность действия используемого препарата составила 93%», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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