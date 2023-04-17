Подмосковье 17 апреля 2023, 14:58 Более 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за выходные

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Почти 120 человек принимали участие в тушении лесных пожаров в Подмосковье 15 и 16 апреля. Было ликвидировано 14 очагов возгорания в разных лесничествах региона.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что пожары произошли на территориях Виноградовского, Егорьевского, Истринского, Клинского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского и Ступинского лесничеств.

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Чтобы сбить огонь, потребовалось 55 машин и 117 человек. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 32 гектаров.

Губернатора Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.