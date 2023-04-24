Подмосковье 24 апреля 2023, 14:25 Более 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье на выходных Комитет лесного хозяйства МО

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Жителей и гостей Подмосковья попросили воздержаться от посещения лесов 24 и 25 апреля из-за повышения уровня пожарной опасности. Только на выходных было потушено 11 возгораний в разных городских округах.

«Возгорания произошли на территориях Егорьевского, Истринского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского и Ступинского лесничеств. Специалисты ликвидировали 11 пожаров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 18 гектаров. Чтобы сбить пламя, понадобились силы 155 человек и 55 машин. Все пожары потушили в день обнаружения.

Пожароопасная обстановка усложняется в Подмосковье. На большей части региона 24 и 25 апреля ожидается IV класс опасности. Жителей просят воздержаться от походов в лес и пикников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».