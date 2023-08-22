Подмосковье 22 августа 2023, 15:41 Более 10 компаний стали резидентами нового индустриального парка в Щелкове realitek.ru

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Статус резидента создаваемого в Подмосковье индустриального парка «Смирнов Щелково» получили более 10 компаний. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, в этом году 12 инвесторов приняли решение разместить свои производства на территории создаваемого индустриального парка в Щелкове. Общий объем заявленных вложений в проекты превысил 1,5 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать более 360 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

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Министр подчеркнула, что интерес бизнеса к созданию производств на подготовленных промышленных площадках в регионе не снижается. Поэтому правительство Московской области продолжит реализацию стратегии развития индустриальной инфраструктуры.

На сегодняшний день в Подмосковье действует 67 индустриальных парков. Один из них был открыт в этом году, еще четыре планируется запустить до конца декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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