Подмосковье 13 августа 2023, 02:00 Более 10 команд поборолись за звание сильнейшего юного спасателя в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде состоялись Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры «Юный спасатель». В турнире поучаствовали 10 команд из Подмосковья, Ленинградской и Калужской областей.

Состязания организовали на территории полигона воинской части в деревне Шарапово.

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«В рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр проходят 23 игры по всей нашей стране, и каждая игра сама по-своему уникальна и интересна. Сегодня мы на площадке „Юного спасателя“, и у ребят сегодня есть возможность попробовать свои силы в этом направлении», — сказал куратор игр Денис Коврижен.

В ежегодном обращении к жителям Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание патриотизму и помощи защитникам Родины и их семьям.

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