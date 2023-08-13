13 августа 2023, 02:00
Более 10 команд поборолись за звание сильнейшего юного спасателя в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде состоялись Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры «Юный спасатель». В турнире поучаствовали 10 команд из Подмосковья, Ленинградской и Калужской областей.
Состязания организовали на территории полигона воинской части в деревне Шарапово.
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«В рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр проходят 23 игры по всей нашей стране, и каждая игра сама по-своему уникальна и интересна. Сегодня мы на площадке „Юного спасателя“, и у ребят сегодня есть возможность попробовать свои силы в этом направлении», — сказал куратор игр Денис Коврижен.
В ежегодном обращении к жителям Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание патриотизму и помощи защитникам Родины и их семьям.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
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