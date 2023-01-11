11 января 2023, 14:08
Более 10 команд поборются в финале школьной лиги по баскетболу во Фрязине
В финал школьной лиги по баскетболу «КЭС-Баскет» Подмосковья вышли 12 команд — по шесть коллективов девочек и мальчиков. Игры пройдут в спортивной школе «Олимп» во Фрязине 25 января и 4 февраля.
Жеребьевка регионального этапа соревнований пройдет 12 января в 14:00 в онлайн-формате, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области. За процессом можно следить в прямом эфире по ссылке.
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Участниками финала стали победители муниципального отбора в шести округах Московской области.
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