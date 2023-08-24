Подмосковье 24 августа 2023, 12:44 Более 10 кластеров для интеграции колледжей откроют в Подмосковье за два года Фото: Мособлдума

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В 2023 и 2024 годах в Московской области откроют 11 кластеров для интеграции колледжей и организаций реального сектора экономики. Запуск планируется в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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«В условиях внешней агрессии Запада законодательная и исполнительная власти всех уровней должны работать как одна сплоченная команда. Наша задача — не приспосабливаться, не пережидать, а создавать условия для независимого и успешного развития нашей страны», — заявил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в Подмосковье работают над устранением кадрового дефицита.

«У нас в Подмосковье уже действуют два кластера — в Реутове и Сергиевом Посаде, там обучается больше 1,5 тысячи человек по таким дефицитным специальностям как машиностроение и металлургия. К 1 сентября этого года запланировано открытие еще двух кластеров — в Раменском по отрасли радиоэлектронная промышленность и в Коломне по сельскому хозяйству. В них смогут обучаться порядка 700 студентов», — заявил Брынцалов.

В этом году подписали соглашения о создании еще трех кластеров — в Дмитрове, Истре и Красногорске. Еще шесть откроют в следующем году.

«В этом году на развитие кластеров в регионе направлено около 98 миллионов рублей, столько же будет и в следующем году.», — заявил Брынцалов.

Сейчас в Московской области задействовали 409 наставников, из них 246 — с производства и 163 — по проекту «Профессионалитет».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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