Более 10 изменений внесут в устав Балашихи

В главный документ городского округа Балашиха внесут 14 изменений. Их обсудили на публичных слушаниях. Проводить все выборы в Балашихе теперь будет территориальная избирательная комиссия. С 1 января 2023 года муниципальная избирательная комиссия будет ликвидирована.

«Территориальная избирательная комиссия вместе с организацией областных и федеральных выборов будет заниматься проведением в том числе и городского голосования. В первую очередь это касается избрания депутатов в городской совет. Дополнения и изменения в Устав вносятся в связи с изменениями законодательства на федеральном и региональном уровнях. То есть основной документ муниципалитета приводится в соответствии с действующим законодательством», — пояснил председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

Теперь нормативные правовые акты, постановления главы Балашихи и решения совета депутатов будут публиковать в газете «Город. Балашиха».

Участники публичных слушаний также обсудили дополнения в статью № 6 городского устава об установлении и изменении границ участковых лесничеств. Обсудили и разработки лесохозяйственных регламентов лесничеств в пределах города.

Заключение комиссии по результатам публичных слушаний будет вынесено на следующее заседание городского совета, а решение опубликуют в газете.

Устав — основной закон городского округа Балашиха, нормативный правовой акт, который закрепляет организационные, финансово-экономические и другие основы местного самоуправления. Он был принят в 2015 году после объединения Балашихи и Железнодорожного. Ежегодно в соответствии с законодательством в основной документ муниципалитета вносятся дополнения и изменения.