Подмосковье 07 апреля 2023, 16:01 Более 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

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С 27 марта по 2 апреля в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ появились еще 11 государственных закупок. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Пять закупок касались нужд образовательных учреждений в Дмитрове и Реутове. Им нужны 170 ноутбуков, 20 стоек для презентационного оборудования, пять многофункциональных устройств, 20 телевизоров, столько же пультов и 170 компьютерных мышей.

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Также ищут подрядчиков для благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке и набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Привести в порядок планируют «Наташинский парк» в Люберцах и центральную часть Электростали в районе площади имени Ленина.

В 29 городских округах нанесут или восстановят дорожную разметку. В Балашихе отремонтируют участок дороги на улице Свердлова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы, набережные и лесопарки.

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