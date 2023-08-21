Подмосковье 21 августа 2023, 22:36 Более 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю «Наташинский парк» в Люберцах

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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 11 госзакупок. Они появились в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

В Красногорске для областной детской больницы запланирована поставка ультразвукового нейрохирургического оборудования. Для Одинцовской и Люберецкой областных больниц закупаются охранные услуги. Объявлено три закупки на поставку асфальтобетонной смеси», — уточнили в ведомстве.

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Также комитет ищет подрядчиков для благоустройства парка культуры и отдыха «Наташинский парк» в Люберцах и парка «Мира» в Коломне. Приведут в порядок территории, прилегающие к станциям МЦД в Раменско м. Ведомство опубликовало закупку на поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» в комплекте с медоборудованием.

По закупк е поставят камеры для системы «Безопасный регион» в Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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