Подмосковье 24 марта 2023, 00:37 Более 10 городов Подмосковья поучаствуют в конкурсе проектов создания комфортной среды

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В этом году во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с населением до 200 тысяч человек поучаствуют 12 городов Московской области. Заявки подали Егорьевск, Истра, Кашира, Коломна, Одинцово, Хотьково, Чехов, Шатура, Электросталь, Дубна, Ступино и Ногинск, сообщили в министерстве благоустройства региона.

В пяти городах собирают предложения от местных жителей о функциональном наполнении выбранной ранее территории.

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«Благодаря ему (конкурсу — прим. ред.) в 20 городах Подмосковья уже появилось 22 современных, комфортных, безопасных общественных зон отдыха», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В Истре для участия в конкурсе выбрали историческую часть города, включая центральную площадь. В Кашире ею стала Советская улица со сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими к ним участками.

В Одинцове и в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа жители выбрали Центральные площади. также близится к завершению сбор идей и предложений по благоустройству выбранной локации — Центральной площади. Остальным участникам конкурса еще предстоит выбрать территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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