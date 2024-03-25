25 марта 2024, 15:42
Более 10 гектаров зоны парка Толстого модернизируют в рамках благоустройства в Химках
В Химках стартует следующий этап обновления популярного общественного пространства — парка имени Толстого. В этом году планируют благоустроить 13 гектаров зоны культуры и отдыха.
На втором этапе работы планируют модернизировать смотровую площадку, которую обнесут ударопрочным стеклом. На склонах пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья установят два металлических пандуса и большую лестницу. На пляже создадут зону для спокойного отдыха с деревянным настилом, гамаками, вращающимися стульями и большими качелями. Для любителей активного отдыха предусмотрены волейбольная и воркаут-площадки с раздевалками и душевыми кабинами. Также будет построена площадка для игры с песком и водой для маленьких посетителей парка.
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На первом этапе реконструкции уже было обустроено 12 гектаров парка. Там полностью обновили дорожную инфраструктуру, установили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Вдоль периметра зоны отдыха было установлено новое металлическое ограждение. Весной прошлого года также запустили сухой фонтан с яркой интерактивной подсветкой, а летом открыли один из самых высоких аттракционов Московской области — колесо обозрения высотой 50 метров.
«Парк Толстого — самый старый и самый большой в Химках. Ежегодно он принимает более двух миллионов посетителей. План по его модернизации был составлен вместе с жителями. Центром внимания при принятии любых решений в муниципалитете всегда должен быть человек и его комфорт. Это правило, озвученное губернатором Подмосковья и главой Химок Дмитрием Волошиным, мы применяем и в решении вопросов ЖКХ, и в вопросах проектирования городской инфраструктуры. В ходе организованных нами встреч горожане делились с депутатами и сотрудниками администрации своими идеями, лучшие из которых легли в основу проекта по реконструкции нашего любимого парка», — сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская.
Парк имени Толстого регулярно занимает лидирующие позиции в списке самых популярных зон отдыха Подмосковья. Его посещаемость составляет более 40 тысяч человек в неделю.
Помимо этого, в рамках проекта «Парки в лесу» к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров на территории городского округа Химки. Одним из ключевых объектов станет Химкинский лесопарк, который станет самой большой зеленой зоной округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.
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