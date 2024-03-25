Подмосковье 25 марта 2024, 15:42 Более 10 гектаров зоны парка Толстого модернизируют в рамках благоустройства в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках стартует следующий этап обновления популярного общественного пространства — парка имени Толстого. В этом году планируют благоустроить 13 гектаров зоны культуры и отдыха.

На втором этапе работы планируют модернизировать смотровую площадку, которую обнесут ударопрочным стеклом. На склонах пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья установят два металлических пандуса и большую лестницу. На пляже создадут зону для спокойного отдыха с деревянным настилом, гамаками, вращающимися стульями и большими качелями. Для любителей активного отдыха предусмотрены волейбольная и воркаут-площадки с раздевалками и душевыми кабинами. Также будет построена площадка для игры с песком и водой для маленьких посетителей парка.

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На первом этапе реконструкции уже было обустроено 12 гектаров парка. Там полностью обновили дорожную инфраструктуру, установили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Вдоль периметра зоны отдыха было установлено новое металлическое ограждение. Весной прошлого года также запустили сухой фонтан с яркой интерактивной подсветкой, а летом открыли один из самых высоких аттракционов Московской области — колесо обозрения высотой 50 метров.

«Парк Толстого — самый старый и самый большой в Химках. Ежегодно он принимает более двух миллионов посетителей. План по его модернизации был составлен вместе с жителями. Центром внимания при принятии любых решений в муниципалитете всегда должен быть человек и его комфорт. Это правило, озвученное губернатором Подмосковья и главой Химок Дмитрием Волошиным, мы применяем и в решении вопросов ЖКХ, и в вопросах проектирования городской инфраструктуры. В ходе организованных нами встреч горожане делились с депутатами и сотрудниками администрации своими идеями, лучшие из которых легли в основу проекта по реконструкции нашего любимого парка», — сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Парк имени Толстого регулярно занимает лидирующие позиции в списке самых популярных зон отдыха Подмосковья. Его посещаемость составляет более 40 тысяч человек в неделю.

Помимо этого, в рамках проекта «Парки в лесу» к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров на территории городского округа Химки. Одним из ключевых объектов станет Химкинский лесопарк, который станет самой большой зеленой зоной округа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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