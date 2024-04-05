Подмосковье 05 апреля 2024, 16:34 Более 10 гектаров леса обработают от непарного шелкопряда в Подмосковье grizun-off.ru

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Деревья и кустарники на территории лесного фонда Егорьевска, Луховиц и Шатуры обработают от непарного шелкопряда. Территория борьбы с вредителем — более десяти гектаров.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство Владислава Мурашова, такая обработка отличается высокой эффективностью и позволяет уничтожить вредных насекомых в короткие сроки.

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В подмосковном Комлесхозе уточнили, в этих округах выявлены очаги массового размножения непарного шелкопряда, который повреждает не только деревья, но и многие виды кустарников.

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