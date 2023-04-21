Подмосковье 21 апреля 2023, 00:02 Более 10 фестивалей проведут в Подмосковье летом

Читать 360tv в

Этим летом в Московской области проведут 11 фестивалей. Об этом министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Одним из них станет Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину.

Реклама

«Юрий Абрамович Башмет из года в год формирует блестящую программу с нашими великими музыкантами, Денисом Мацуевым и многими другими. Фестиваль пройдет в нашем музее-заповеднике, даты фестиваля в этом году изменятся», — сообщил Кузнецов.

Мероприятие пройдет в Клину с 23 июня по 2 июля. В программе будут звезды мировой культуры, такие как Денис Мацуев, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Государственный академический Большой театр России, МХТ имени Чехова, Геликон-опера.

Ранее стало известно, что 60-летний стадион в Чехове получит вторую жизнь и станет современным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».