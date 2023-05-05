Подмосковье 05 мая 2023, 05:30 Более 10 дорог в Подмосковье отремонтировали в рамках нацпроекта Минтранс Подмосковья

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В Московской области отремонтировали 10 дорог. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил в региональном минтрансе.

Также на более чем 40 трассах работы продолжаются. Всего в этом году планируется отремонтировать около 650 участков магистралей длиной более тысячи километров, из них около 700 километров в рамках нацпроекта.

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В этом году приведут в порядок более 140 километров федеральной сети. Специалистам предстоит заменить верхний слой покрытия на М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия». Также они капитально отремонтируют А-108 «Московское большое кольцо» на участках длиной 16 километров.

Сейчас протяженность опорной сети Подмосковья составляет более четырех тысяч километров. Она включает в себя 1595 километров федеральных трасс и более 220 участков региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».