Более 10 домов отремонтируют в Краснознаменске в 2022 году

14 многоквартирных домов будет отремонтировано Министерством жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году в городском округе Краснознаменск.

В этом году на региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Краснознаменск выделили 181 миллион рублей.

Планируется отремонтировать кровли в двух многоквартирных домах, фасады — в одном доме, инженерные системы — в двух домах, заменить 15 лифтов в четырех домах. На текущий момент работы закончены в 10 домах.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов», — сообщил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

Он также рассказал о том, что планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысяч домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил Велиховский.

За предыдущий год на территории Подмосковья капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте.