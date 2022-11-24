Подмосковье 24 ноября 2022, 15:02 Более 10 домов отремонтировали в Бронницах с начала года

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Капитальный ремонт жилых домов в Бронницах провели по региональной программе, рассчитанной на годы вперед. На работы направлено 142 миллиона рублей.

С начала года в Бронницах привели в порядок 12 домов. Отремонтировали крыши, один фасад, инженерные системы.

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«Более 44 тысяч многоквартирных домов включено в план капремонта до 2049 года. Жилищные условия уже улучшены у 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3849 домов. Работы подходят к концу. Строительный контроль за объектами осуществляют эксперты специализированной организации «Управление технического надзора капитального ремонта».

До конца года в планах заменить 800 лифтов в Подмосковье. Эта задача уже выполнена на 92%.

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