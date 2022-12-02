Подмосковье 02 декабря 2022, 15:34 Более 10 домов обновили в Волоколамске с начала года

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Капитальный ремонт провели в 16 многоквартирных домах Волоколамска в 2022 году. В том числе произвели работы по замене кровли и обновлению фасадов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в 2022 году в регионе запланирован капитальный ремонт 3849 многоквартирных домов. Проводится обновление фасадов, кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвалов. В многоэтажках появляются новые лифты.

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С 2014 года в Подмосковье реализуется самая значительная программа в России по капитальному ремонту. В нее вошли более 44 тысяч многоквартирных домов. Условия проживания уже улучшены у трех миллионов человек.

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Строительный контроль за работами выполняет компания «Управление технического надзора капитального ремонта».

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