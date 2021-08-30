В Московской области к началу учебного года откроют 11 новых детских садов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с региональным правительством.

«Также мы открываем детские сады. У нас прибавилось в этом году 18 тысяч ребят. Если школьников 43 тысячи, то дошколят 18 тысяч. Мы открываем 11 больших детских садов. Параллельно идет большая программа по открытию „Палисадиков“. Это быстрые решения, по которым я прошу глав работу дальше сопровождать», — отметил глава Московской области.

Воробьев добавил, что власти активно участвуют в поиске помещений для мини-садов и их адаптации под нужды детей, родителей и педагогов.

В июле губернатор рассказал, что проект «Палисадик» очень хорошо показал себя в регионе, поэтому его продолжат. Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина говорила о том, что в этом году в области планируют открыть 35 детских мини-садов на три тысячи мест.