12 сентября 2023, 14:02
Более 10 больниц в Подмосковье прошли аудит Института качества Росздравнадзора
В Доме правительства Московской области прошел форум системы менеджмента качества, в котором приняли участие представители Института качества Росздравнадзора. Аудит ведомства прошли 13 подмосковных больниц.
Сейчас 13 медицинских организаций в Подмосковье сотрудничают с Институтом качества в рамках проекта «Стационар перезагрузка». Все эти больницы прошли аудит и подтвердили качество оказания услуг.
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«В Подмосковье реализуется целый комплекс мер и проектов, направленных на развитие здравоохранения. Важно, чтобы активное участие в них принимали и медицинские специалисты наших медорганизаций — от крупных стационаров до небольших филиалов. Это позволяет пациентам быть уверенными в том, что помощь оказывается по самым высоким стандартам», — отметил заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
На форуме выступили приглашенные эксперты по темам лекарственной и эпидемиологической безопасности, а также главные врачи больниц.
В сентябре подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Здравоохранение
Минздрав
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