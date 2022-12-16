Подмосковье 16 декабря 2022, 11:37 Более 10 аварий с участием поездов и машин произошло на железной дороге в Подмосковье с начала года Unsplash

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Железнодорожники отметили рост количества ДТП на переездах МЖД в 2022 году. В одном только Подмосковье зафиксировано 14 случаев столкновения поездов с автомобилями.

Чаще всего (до 80%) аварии происходят на участках с низкой интенсивностью движения поездов. Водители теряют бдительность и начинают нарушать ПДД. По сравнению с 2021 годом количество столкновений автомобилей с поездами выросло с 23 до 28. Из них 14 случаев произошли в Подмосковье.

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В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды и напоминают водителям правила пересечения путей. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и пассажиров поезда, работников локомотивных бригад.

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