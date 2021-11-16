Более 1 млн жителей старше 60 лет в Подмосковье сделали прививку от коронавируса

Уже более одного миллиона жителей Московской области старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили в Минздраве Подмосковья.

«Люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19. Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать серьезные осложнения и привести к печальным последствиям. Именно поэтому людям старшего возраста в первую очередь важно пройти вакцинацию от коронавируса», — подчеркнула глава ведомства Светлана Стригункова.

По ее словам, всего в Подмосковье привились 4,2 миллиона человек.

Пункты вакцинации в Московской области работают в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, стационарных отделениях больниц.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Человек, которому больше 18 лет, предварительно должен прийти на осмотр к врачу, тот уже даст разрешение на вакцинацию.

Наиболее удобный прививочный пункт можно выбрать на интерактивной карте. Подробная информация о вакцинации в Московской области есть на сайте регионального Минздрава.

За последние сутки в Подмосковье выявили еще 2043 случая заражения коронавирусом. Всего в России COVID-19 за последние 24 часа подтвердился у 36 818 человек, скончались — 818.