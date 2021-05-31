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    31 мая 2021, 11:27

    Более 1 млн человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса

    Анастасия Калинина, Екатерина Бутовская

    В Подмосковье от коронавируса привились уже больше одного миллиона человек. Миллионную прививку поставила 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова.

    Более 1 млн человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса

    Укол препаратом «Спутник V» пенсионерка перенесла легко. Осталось дождаться второй компонент, который введут через три месяца. Подмосковные медики отметили рост спроса на вакцину. На прививочных пунктах наблюдается почти полная загрузка. А в некоторых городах области открылись круглосуточные центры.

    Ирина Осипенко привилась сразу же, как только в стране появилась вакцина. Потом она помогла вакцинировать всех своих родственников. Не решалась привести в больницу лишь пожилую мать. Были сомнения, как она в 85 лет перенесет эту процедуру. Но потом поняла, что рисков от инфекции намного больше.

    Пенсионерка расчувствовалась, когда узнала, что стала миллионным привитым жителем Подмосковья. Это событие тут же отметили в центральной районной больнице. Женщине вручили сертификат и сладкие подарки.

    Более 1 млн человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Медики сообщили, что в последние время вакцинация в области начала набирать обороты. Только в Домодедове работают 15 специализированных прививочных пунктов и все прилично загружены. По словам главного врача домодедовской ЦРБ Андрея Осипова, в середине мая в городе открыли три круглосуточных пункта.

    Более 1 млн человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Московская область — лидер по вакцинации среди других регионов. Цифра в миллион привитых не предел. Власти Подмосковья заявили, что люди охотно интересуются возможностью защититься от коронавируса и записываются на прививки целыми коллективами.