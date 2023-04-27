Подмосковье 27 апреля 2023, 16:27 Более 3 тысяч жителей Химок написали «Диктант Победы»

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Международная акция «Диктант Победы» прошла в Химках. Тест на знание истории Великой Отечественной войны написали более трех тысяч жителей округа.

«Ежегодно <…> при поддержке „Единой России“ мы проводим акцию „Диктант Победы“ — тест, состоящий из 25 вопросов о событиях войны. Проверить свои знания могли все желающие. Для этого мы открыли более 30 площадок по всему округу», — рассказал глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

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Впервые в этом году исторический диктант написали в международном аэропорту «Шереметьево». В зале вылета терминала «В» свои знания проверили пассажиры и гости аэропорта, пилоты и бортпроводники, а также курсанты колледжа полиции Москвы и летчик-испытатель Аркадий Газарян, совершивший более 24 тысяч вылетов.

«Аэропорт „Шереметьево“ носит имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это, конечно, возлагает на нас миссию по продвижению культуры, образовательных ценностей и патриотическому воспитанию», — сказала директор по связям с общественностью международного аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова.

Также площадки акции работали в 22 школах округа, в Академии гражданской защиты и Главном управлении МЧС России, пожарных частях, Московском государственном институте культуры, научно-производственном объединении имени Лавочкина и школе-интернате «Кадетский корпус».

Участие в акции принял депутат Московской областной Думы Михаил Раев, он написал «Диктант Победы» в школе № 30.

«Для меня участие в „Диктанте Победы“ — это возможность вспомнить о подвиге нашего народа, защитившего мир от нацизма и подарившего право на жизнь следующим поколениям. Знать историю своей страны — обязанность любого человека, который любит Родину», — отметил депутат.

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