Боксеры сделали праздник детям. Рождественская елка в Серпухове получилась всероссийской

Федерация бокса России уже несколько лет проводит рождественские елки, и в этом году в Серпухове на нее пришли четверть миллиона человек, а боксеров поддержали знаменитости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «360», что елки проводят и для того, чтобы просвещать детей об истории и развивать спорт.

«Для нас, для Федерации бокса России, главный праздник — это, конечно, Рождество Христово. Мы благодаря этому и делаем эти елки, чтобы больше молодежи и детей были увлечены. А если дети увлечены, и родители будут увлечены. Наш главный акцент — это, конечно же, Рождество», — сказал Кремлев.

Федерация бокса организует елки и для того, чтобы рассказывать детям об истории на понятном для них языке, например, чем мультфильмы.

«Многие говорят: где Федерация бокса России, и где елки. Первая задача — это освещение среди детей развития спорта, здорового образа жизни. Никто у нас еще не проводил именно рождественские новогодние елки. И наша задача не только провести елку, а еще продемонстрировать среди детей, просветить им нашу историю. И не просто историю пришли и рассказали, а подать красиво. Вот приходят дети и видят мультики наши старые, где волк, медведь, Винни-Пух», — отметил глава IBA.

В Серпухове на рождественской елке боксеров поддержали звезды шоу-бизнеса и детские блогеры, выступили в том числе Ольга Бузова, Валя Карнавал, Хабиб и многие другие.

«То есть не только Серпухов и Московская область, елка получилась у нас всероссийская. Более 247 тысяч участников на елке. Мы сами, честно, не ожидали, что будет такой огромный поток», — признался он.

Кремлев выразил благодарность Московскую область и губернатора Андрея Воробьева за поддержку, которую власти оказали Федерации бокса в проведении елки.

«Благодаря этой поддержке эта рождественская новогодняя елка и реализовалась. Если бы ее не было, конечно, мы бы не справились. Такой поток был большой. И автобусы предоставили, чтобы людей могли развозить, и с парковками помогли, с техникой. Чтобы вот эта красота произошла, работало больше тысячи людей», — отметил Кремлев.

Федерация бокса в этом году также впервые проведет крещенские купания на острове Русский в Серпухове.