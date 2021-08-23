Подмосковные боксеры получили 4 золотые медали на первенстве Европы

Боксерам из Подмосковья удалось завоевать четыре золотые медали на первенстве Европы. Всего в соревнованиях участвовали 274 представителя 25 стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные боксеры с честью представили нашу страну на международной спортивной арене, завоевав рекордное количество золотых медалей на первенстве Европы за всю историю региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что всего за медали боролись 78 девочек и 196 юношей в возрасте 13-14 лет. Подмосковным боксерам удалось взять четыре золотые медали. Жительница Дмитрова Дарья П. стала лучшей в весовой категории до 70 килограммов. Спортсменка смогла одолеть соперницу из Венгрии Флору Б.

Подольский боксер Арсений Ж выступал в весовой категории до 42 килограммов. Свою медаль он получил за победу над украинцем Давидом Ж. Лучшим в весовой категории до 48 килограммов стал Ренат А. из Электростали. Он обошел в финале Вазгена К. из Армении. Житель Одинцова Максим М. досрочно победил в финале Давида Н. из Армении. Бой проходил в весовой категории до 75 килограммов.