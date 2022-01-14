Боксеры подарили жителям Серпухова «Рождественскую сказку»

Новогодние гуляния, которые организовала Федерация бокса России, проходили в Серпухове на протяжении 12 дней. Все было оформлено в традиционном русском стиле — гостей встречали скоморохи, звонари, ряженые.

Даже места для праздников выбрали с говорящими названиями — парк-отель «Русский» и остров «Русский».

«Обе локации, несмотря на то, что носят общее название, имеют характерные отличия. Там у нас направления спортивные. Там у нас проводят мастер-классы боксеры федерации бокса России. Здесь же у нас направленность на народные гуляния на блины», — показал отдельные зоны для отдыха главный организатор проекта «Рождественская сказка» Федерации бокса Александр Ткачук.

Принять участие в гуляниях можно было совершено бесплатно. Празднования начинались утром и продолжались до самого вечера. Взрослые проводили время на активных мероприятиях, для детей организовали игры на свежем воздухе.

Всего за 12 дней гуляния посетило около 250 тысяч человек. Поздравить жителей и гостей Серпухова приехала даже поющая телеведущая Ольга Бузова.

Всех собравшихся ожидали и другие сюрпризы: например, известный своими елочными игрушками далеко за пределами Серпухова 86-летний Вадим Квасников раздавал свои творения бесплатно, просто чтобы познакомиться с новыми людьми.

На протяжении четырех лет мужчина почти не выходит из дома — у него ампутирована нога, а условий для колясочников нет. Но в этот Новый год действительно произошло чудо: Квасникову подарили новую квартиру. Президент международной организации Умар Кремлев взял в знак благодарности только игрушки, чтобы раздать их детям на острове Русский. Жена Вадима Борисовича Нина Александровна не смогла сдержать слез, когда узнала о новом жилье. Оно расположено на первом этаже, и теперь Квасников сможет выходить на улицу хоть ежедневно.