Подмосковье 26 ноября 2023, 17:22 Боксеры из Подмосковья завоевали 2 медали на Кубке Никифорова-Денисова Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты на всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова». Они заработали золотую и серебряную медали.

Давид Баланов из городского округа Чехов стал победителем соревнований и обладателем золотой медали в весовой категории до 57 килограммов. Юрий Никифоров из города Ногинска занял второе место и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 86 килограммов.

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Кроме того, шесть подмосковных спортсменов смогли пройти отбор и войдут в состав национальной сборной команды в 2024 году. Соревнования прошли с 18 по 24 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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