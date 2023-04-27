Подмосковье 27 апреля 2023, 13:48 Боксеры из Подмосковья взяли золото и бронзу на Боливарианских играх в Венесуэле фото: Федерация бокса России

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Екатерина Пальцева и Михаил Усов вернутся домой с медалями международных соревнований по боксу, которые прошли в Венесуэле. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В финальном поединке Екатерина Пальцева из Химок встретилась с венесуэльской спортсменкой Седено Тайонис. Перевес был на стороне россиянки, и бой завершился ее триумфом. Накануне решающего боя Екатерина оставила без шансов другую представительницу Венесуэлы, участницу Олимпийских игр в Токио Ирисмар Кардозу.

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Боксер из Подольска Михаил Усов провел серию успешных поединков, но немного уступил сопернику в полуфинале. В итоге спортсмен занял третью ступень пьедестала.

Пятые Боливарианские игры проходят с 21 по 29 апреля. В программе 35 видов спорта, за медали борются более 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. Сборную России представляют 48 человек.

В прошлые выходные воскресенский «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Игра закончилась со счетом 7:3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой.