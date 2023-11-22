Подмосковье 22 ноября 2023, 12:57 Боксеры из Подмосковья выступят на первенстве мира в Ереване в составе сборной России Федерация бокса России

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Три спортсмена из Подмосковья вошли в состав сборной России и выступят на первенстве мира среди юношей и девушек. Турнир пройдет впервые с 2015 года, об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Заявки на участие в первенстве мира подали 574 молодых боксера из 57 стран. За медали будут бороться спортсмены из Сербии, Бельгии, Индии, Греции, Испании и других стран.

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В сборную России вошли сильнейшие боксеры, в том числе три представителя Подмосковья. Это Арсений Жильцов из Подольска, Ян Богданов из Чехова и Кира Леонова из Серпухова. Капитаном национальной сборной на первенстве мира выбран Арсений Жильцов.

«Конечно, мы все волнуемся, но уверены в своих силах и докажем, что наша сборная — самая сильная», — отметил спортсмен.

Первенство мира по боксу среди юношей и девушек стартует в Ереване 23 ноября и продлится до 5 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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