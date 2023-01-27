Подмосковье 27 января 2023, 18:34 Боксеры из Подмосковья выступят на международном турнире в Марокко Unsplash

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Турнир по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI пройдет с 31 января по 12 февраля в Марракеше с участием сборной России. В состав национальной команды вошли пять спортсменов из Подмосковья.

В подмосковном Минспорте рассказали, кто из спортсменов вошел в сборную России по боксу. Это Василий Егоров (весовая категория до 51 килограмма), Дмитрий Двали (до 54 килограммов), а также Юлия Чумгалакова (до 48 килограммов), Екатерина Пальцева (до 50 килограммов) и Людмила Воронцова (до 57 килограммов).

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Соревнования в Марокко станут одним из этапов нового мирового турнира под эгидой IBA. Боксеры будут набирать очки, которые пойдут в зачет личного и командного рейтингов. В конце года назовут лучших спортсменов и лучшие сборные. Четверо самых мощных бойцов по итогам серии сойдутся в финальных поединках друг с другом, чтобы определить абсолютного чемпиона.

Участие в турнире в Марокко подтвердили уже более 370 спортсменов из 53 стран.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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