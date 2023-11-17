Подмосковье 17 ноября 2023, 15:26 Боксеры из Подмосковья вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы фото: СШОР по боксу Московской области

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Подмосковье поборется за выход в финал молодежного чемпионата Европы по боксу. Регион представят три спортсмена — Елена Бабичева, Рафик Амирханов и Константин Опольский.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что поединки пройдут 17 ноября.

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Первой на ринг выйдет Елена Бабичева из Домодедова. Ее соперницей станет представительница Турции Озер Гильзем.

Полуфинальный поединок проведет воспитанник училища олимпийского резерва № 3 и подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов. Его соперником станет азербайджанец Азрак Бабиров.

Завершать выступление подмосковных спортсменов будет Константин Опольский. Представитель Ногинска выйдет на ринг против боксера из Армении Эрика Исраеляна.

В молодежном чемпионате Европы среди юниоров принимают участие 299 боксеров из 34 стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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