Боксеры из Подмосковья победили в общем зачете чемпионата ЦФО

Спортсмены завоевали четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды. Золото выиграли Сергей Чураев в весе до 52 килограммов, Константин Опольский в весе до 57 килограммов, Вениамин Пряхин в категории до 75 килограммов и Георгий Кушиташвили в категории до 91 килограмма.

Второе место занял Сергей Оганнисян в весовой категории до 81 килограмма. На третью ступень пьедестала почета встали Грайр Оганнисян (до 52 килограммов), Богдан Лежнев (до 57 килограммов), Денис Шильников (до 63 килограммов) и Захар Варакин (до 91 килограмма).

Вторыми в общем зачете оказались боксеры из Тульской области, третье место — за сборной Калужской области.

Отличное выступление на чемпионате ЦФО напрямую влияет на попадание боксеров на чемпионат России, который стартует в Оренбурге в ноябре. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Представителям Подмосковья удалось завоевать итоговое первое место, несмотря на то, что они приехали не самым сильнейшим составом», — отметил он.

Теперь как минимум пять боксеров из Подмосковья представят свой регион на главном старте страны.