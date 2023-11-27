Подмосковье 27 ноября 2023, 15:57 Боксер из Ногинска Юрий Никифоров прошел отбор в состав юниорской сборной России Федерация Бокса России

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Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Никифорова-Денисова» памяти почетного президента AIBA прошли в Санкт-Петербурге. Юрий Никифоров из Ногинска выиграл бронзу турнира и вошел в состав юниорской сборной России.

Федерация Бокса России

Участие в соревнованиях принимали юниоры 17-18 лет и юноши 15-16 лет.

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Юрий Никифоров вышел на ринг в весовой категории до 86 килограммов и занял третье место на соревнованиях. Он вместе с пятью спортсменами из Московской области прошел отбор в состав юниорской национальной сборной команды на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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