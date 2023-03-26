Подмосковье 26 марта 2023, 02:29 Боксер из Королева победил в международном турнире в Черногории Архив Матвея Варакина

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Боксер из Королева Матвей Варакин стал лучшим среди лучших юниоров мира в весовой категории до 71 килограмма. Турнир «Жемчужина Адриатики» прошел в курортном городе Будва в Черногории.

Юноша выступил в составе российской сборной. Он является воспитанником школы олимпийского резерва в Королеве.

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«На ринге я встретился с представителями Словакии и Казахстана, а финальный бой провел с бразильцем», — рассказал Варакин.

Турнир проходил в течение шести дней. На ринге встретились представители 23 стран мира. Российские спортсмены завоевали 14 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей среди юниоров в возрастной категории 17-18 лет.

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