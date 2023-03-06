Подмосковье 06 марта 2023, 17:47 Боксер из Ивантеевки победил на чемпионате Московской области

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Первенство Московской области по боксу прошло в Химках. Спортсмен из Ивантеевки Лион Курчиев одержал победу в четырех боях соревнований.

«Очень хочу поблагодарить тренера и отца. Они не дают расслабляться. Папа практически тренируется вместе со мной, всегда присутствует на всех соревнованиях. Поддержка отца мне важна», — рассказал Лион Курчиев.

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В ближайшее время юноша выступит на первенстве России.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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