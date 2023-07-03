Подмосковье 03 июля 2023, 14:57 Боксер Дмитрий Двали провел спортивный мастер-класс в парке «Пехорка» в Балашихе

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Спортивный мастер-класс прошел в Балашихе к марафону «Сила России». Его повел в парке «Пехорка» мастер спорта международного класса боксер Дмитрий Двали.

Дмитрий Двали — чемпион мира по боксу среди военнослужащих, чемпион России в категории до 54 килограммов. В этом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Узбекистане.

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Вести тренировку именитому спортсмену помогли Илья Куликов и Юра Двали. Они выполнили разминку, пробежку и познакомили участников встречи с основами бокса.

«Каждые выходные проходят тренировки. Сейчас основам удара учится Кристина Угарова — мастер спорта международного по легкой атлетике. Буквально недавно она проводила открытый урок. Мы стараемся регулярно привлекать наших тренеров и инструкторов для работы с жителями», — поделился начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Сегодня боксом занимаются почти 150 юных спортсменов из Балашихи. Они тренируются в спортклубе имени Агеева в Ледовом дворце и в зале на улице Терешковой.

Боксеры округа сейчас готовятся к чемпионату России, который пройдет в августе в Хабаровске. Там выступят семь спортсменов из Балашихи.

«Все спортсмены, которые сегодня со мной были, включая тренера, — мы все вместе летим дружной компанией. Будем представлять нашу Балашиху. Поэтому следите — <…> мы будем завоевывать золото чемпионата России», — сказал Дмитрий Двали.

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