15 марта 2024, 10:54
Боксер Алексей Папин проголосовал в Реутове на выборах президента
Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Алексей Папин проголосовал на выборах президента России. Свой выбор спортсмен сделал на избирательном участке 2640 в школе № 7 в Реутове.
«В первый день пришел, чтобы сразу отстреляться. Выполнить свой гражданский долг. Уверен, что выборы пройдут спокойно», — прокомментировал Папин.
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Спортсмен также выразил надежду, что после голосования изменения будут только в лучшую сторону.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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