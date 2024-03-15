Подмосковье 15 марта 2024, 10:54 Боксер Алексей Папин проголосовал в Реутове на выборах президента

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Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Алексей Папин проголосовал на выборах президента России. Свой выбор спортсмен сделал на избирательном участке 2640 в школе № 7 в Реутове.

«В первый день пришел, чтобы сразу отстреляться. Выполнить свой гражданский долг. Уверен, что выборы пройдут спокойно», — прокомментировал Папин.

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Спортсмен также выразил надежду, что после голосования изменения будут только в лучшую сторону.

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