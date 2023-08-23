Подмосковье 23 августа 2023, 14:06 Бойцы СВО возложили цветы к памятнику Гагарину и посетили музей космонавтики в Звездном Городке Телеканал «360»

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Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в госпитале Вишневского, побывали на экскурсии в Звездном Городке. Они возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и посетили музей космонавтики.

Организовала экскурсию сестра милосердия Людмила, которая уже 20 лет помогает госпиталю Вишневского. Военнослужащих встретили в Храме Преображения Господня, где они получили благословение.

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После Божественной литургии гости возложили цветы к памятнику первому космонавту и посетили музей, созданный Гагариным. Там бережно хранятся личные вещи космонавтов, документы и многое другое, что связано с полетами в космос. Во время экскурсии участников спецоперации сопровождали волонтеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», где могут получить поддержку военнослужащие и члены их семей.

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