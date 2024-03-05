Подмосковье 05 марта 2024, 15:40 Бойцы СВО получили письма и гуманитарную помощь от школьников из Солнечногорска Unsplash

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Учащиеся и преподаватели Ложковской школы Солнечногорска поучаствовали в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Они передали военнослужащим теплые вещи, средства личной гигиены, окопные свечи и письма со словами поддержки.

Через две недели помощь достигла своей цели, и один из получателей выразил благодарность жителям Солнечногорска, сняв видеообращение. Он особо отметил открытки с рисунками от школьников, в которых они написали теплые слова и пожелания скорого возвращения военных домой.

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«Огромное спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо за теплые слова. Мы с вами, победа с нами!», — отметил военнослужащий.

Напомним, что в Солнечногорске работает центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он располагается по адресу: улица Красная, дом 120, кабинет 308. Тел.: 8 (496-26) 3-85-42

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