Подмосковье 01 февраля 2023, 09:45 Бойцы СВО поблагодарили студентов из Пушкино за гуманитарную помощь

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Участники СВО выразили слова благодарности студентам из Пушкино. Они отправили на фронт гуманитарную помощь, о которой просили бойцы, в числе которой были печи.

Сотрудники и студенты Межрегионального центра компетенции — техникума имени Королева отправили военным печи-буржуйки. С их помощью можно не только согреваться, но и готовить еду.

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Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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