Подмосковье 25 марта 2024, 18:55 Бойцы СВО поблагодарили пенсионеров из Солнечногорска за маскировочные сети и накидки

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Участники специальной военной операции поблагодарили волонтеров из Солнечногорска за изготовленные маскировочные средства. Командир штурмовой роты Максим отметил важную роль пенсионеров клуба «Активное долголетие», которые предоставили маскировочные сети, плащи и накидки для потребностей фронта.

С 2022 года пенсионеры Солнечногорска активно участвуют в создании маскировочных сетей, внося свой вклад в общее дело. Получив новую партию снаряжения, штурмовые подразделения выразили благодарность всем, кто принял участие в изготовлении.

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«Вы своими руками и добрыми сердцами вместе с нами приближаете нашу общую победу. Нам бойцам — штурмовикам очень приятно ваше внимание, приятно получать ваши посылки вдали от дома. Низкий Вам поклон от всех бойцов 114 полка, 2 штурмовой роты», — отметил командир роты Максим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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