Подмосковье 13 марта 2023, 11:29 Бойцы СВО назвали спасенную кошку Истрой в благодарность одноименному городскому округу

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Бойцы СВО приютили кошку по кличке Истра. Животное спасли во время артобстрела и назвали в честь городского округа, который регулярно присылает в зону СВО гуманитарную помощь.

Кошка Истра служит в медицинской части, поддерживает боевой и моральный дух солдат. В медчасти говорят, что с появлением пушистой любимицы раненые бойцы стали идти на поправку гораздо быстрее, ведь главное в выздоровлении — позитивный настрой.

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Ей даже выдали обмундирование с позывным «Истра» на спине. Сшили костюм истринские мастерицы и передали его в часть вместе с гуманитарным грузом. Помощь из округа в зону СВО доставляют регулярно, поэтому и назвали солдаты кошку в честь города — Истрой.

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Домашние питомцы в окопах — не редкость. Во время Первой мировой войны кошки заранее предупреждали солдат о газовой атаке. В годы Второй мировой их брали на борт субмарин, чтобы контролировать качество воздуха. Кошкам блокадного Ленинграда и вовсе поставили памятник за то, что те очистили город от грызунов, спасая для людей остатки съестных припасов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство. Теперь Центры поддержки участников СВО и их семей переведут на работу по единому стандарту.

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