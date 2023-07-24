Подмосковье 24 июля 2023, 15:07 Бойцы СВО из Солнечногорска получили дополнительное снаряжение от муниципалитета Телеканал «360»

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Помощь и поддержку участникам специальной военной операции продолжают оказывать в Солнечногорске. Очередную партию дополнительного снаряжения доставляли военнослужащим муниципалитета, находящимся на Сватовском направлении.

«Допснаряжение бойцам, о котором просила представитель волонтерской организации „ZOV матерей Солнечногорска“ Виктория, доставлено. Бойцы, всем Солнечногорском ждем вас дома! Берегите себя», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Заключить контракт с Минобороны можно через военный комиссариат Солнечногорска. Контактный телефон: 8 (495) 994-06-60. А также в областном центре отбора на контрактную службу. Подробности на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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