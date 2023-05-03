03 мая 2023, 14:44
Бойцы СВО из Истры взяли на попечение 97-летнего ветерана в ЛНР
Бойцы СВО из Истры взяли на попечение одинокого ветерана из ЛНР. Военные обеспечили его медицинской помощью и помогли починить дом.
Василию Дмитриевичу Ломакину 97 лет. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Карельском фронте и получил много наград. Узнав историю его жизни, бойцы СВО из Истры взяли одинокого пенсионера на попечение.
Каждый день они присылают к ветерану врача, чтобы следить за здоровьем. Также обеспечивают его всем необходимым. Например, подарили ему куртку и отремонтировали полуразрушенный дом, крышу, починили крыльцо. Для этого из Истры прислали бригаду строителей.
«У нас цель одна — нам победить надо! Победить и наладить мирную жизнь», — сказал ветеран из ЛНР Василий Ломакин.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
ВОВ
Реклама
Реклама