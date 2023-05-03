Подмосковье 03 мая 2023, 14:44 Бойцы СВО из Истры взяли на попечение 97-летнего ветерана в ЛНР

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Бойцы СВО из Истры взяли на попечение одинокого ветерана из ЛНР. Военные обеспечили его медицинской помощью и помогли починить дом.

Василию Дмитриевичу Ломакину 97 лет. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Карельском фронте и получил много наград. Узнав историю его жизни, бойцы СВО из Истры взяли одинокого пенсионера на попечение.

Каждый день они присылают к ветерану врача, чтобы следить за здоровьем. Также обеспечивают его всем необходимым. Например, подарили ему куртку и отремонтировали полуразрушенный дом, крышу, починили крыльцо. Для этого из Истры прислали бригаду строителей.

«У нас цель одна — нам победить надо! Победить и наладить мирную жизнь», — сказал ветеран из ЛНР Василий Ломакин.

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